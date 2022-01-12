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Среда, 12 января 2022, 08:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Три человека погибли при столкновении катафалка с фурой под Иркутском

Фото: 38.мвд.рф/

Три человека погибли, еще двое получили различные травмы при столкновении «Газели» и большегруза на трассе в районе деревни Старая Ясачная в Иркутской области. Пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась около 8:20 часов на 1839-м км федеральной автодороги «Сибирь». Автомобиль службы ритуальных услуг врезался в фуру «Вольво». Все погибшие и пострадавшие находились в «Газели».

Дорогу частично перекрыли, машины пропускают по одной полосе. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Напомним, четыре человека погибли, еще шестерых доставили в больницу после столкновения пассажирского автобуса и фуры во Владимирской области. Автобус «Мерседес» врезался в стоящий на обочине грузовик.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,