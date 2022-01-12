МВД предупредило о новой схеме обмана клиентов банков

Злоумышленники придумали новый способ телефонного обмана, при помощи которого выманивают деньги у клиентов банков. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве Владимир Васенин. По его словам, мошенники для этого используют голосовых роботов. Войдя в доверие, они выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента.

Суть преступной схемы заключается в том, что жертве поступает звонок от банковского робота-помощника, который сообщает о якобы подозрительных операциях, совершаемых с личным кабинетом. Речь идет о переводе денежных средств либо об оформлении кредита, смене номера телефона, привязанного к личному кабинету и т.д. Затем робот в тональном режиме просит подтвердить операции.

По словам Васенина, подобный звонок поступил 32-летней женщине. Потерпевшая поверила аферистам и выполнила все указания, в том числе взяла кредит на сумму более 2,1 млн рублей. В дальнейшем она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают личности причастных к мошенничеству, говорится в сообщении столичного главка полиции.

Москва, Наталья Петрова

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