СКР и прокуратура Ленобласти проверят ролик с издевательствами над школьницей

Издевательства пятерых школьников над девочкой из детдома стали предметом проверки прокуратуры и Следственного комитета. Записанное очевидцем видео разлетелось по соцсетям и вызвало общественный резонанс.

Днем 11 января в соцсетях появился ролик, записанный около школы №2 Никольского в Тосненском районе Ленинградской области. Пятеро мальчишек кидались снежками в девочку, били по голове, а после и вовсе уронили в снег. При этом они кричали, что некому ее защитить, потому что у девочки нет матери.

Директор школы заявила, что девочка хорошо себя чувствует и не имеет претензий к обидчикам. Происходящее она назвала игрой, пишет 47news.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова и сотрудники прокуратуры проверяют обстоятельства инцидента. Омбудсмен назвала недопустимой дикостью такое поведение детей.

«Инициирована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники события. Будет дана оценка деятельности органам и учреждениям системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Напомним, ученик одной из московских школ три раза ударил одноклассника ножом. Пострадавшего доставили в больницу, возбуждено уголовное дело.

Никольское, Наталья Рязанова

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