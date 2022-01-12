В Костроме оштрафованный антимасочник умер от Covid-19

Житель Костромы не успел оплатить штраф за отказ надеть защитную маску. Мужчина заразился коронавирусом и умер.

Судебные приставы занялись розыском нарушителя масочного режима, оштрафованного на две тысячи рублей. Штраф ему был назначен в декабре 2020 года, но так и остался неоплаченным. Во время поисков выяснилось, что антимасочник стал жертвой коронавируса.

Приставы попросили суд закрыть исполнительное производство по административному делу.

«Гражданин в октябре 2021 года скончался от двухсторонней вирусной пневмонии, вызванной вирусом Covid-19. В связи со смертью должника исполнительное производство было судом прекращено», – рассказали в пресс-службе Свердловского районного суда Костромы.

Напомним, только в Тюменской области суды рассмотрели 13 тыс. дел, связанных с нарушением масочного режима по итогам рейдов в торговых центрах и общественном транспорте.

Кострома, Наталья Рязанова

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