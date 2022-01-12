В Нижегородской области объявлен план «Перехват»: ищут убийцу местного депутата

Правоохранители в Нижегородской области разыскивают подозреваемого в убийстве муниципального депутата. Им оказался ранее судимый местный житель. В регионе введен план «Перехват». В масштабных поисковых мероприятиях задействованы сотрудники полиции и бойцы Росгвардии, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сегодня Telegram-канал «112» сообщил об убийстве 59-летнего депутата Коверинского муниципального округа, директора строительной компании «Русский лес» Валентина Розина. Народный избранник получил огнестрельное ранение и скончался в больнице. Отмечается, что в депутата выстрелил из охотничьего ружья 39-летний ранее судимый за убийство и разбой житель Ковернинского района. «Пострадавший смог дойти до дома и вызвать скорую. Его экстренно доставили в больницу, но во время операции он скончался», – говорится в сообщении. При этом мужчина успел сообщить, кто в него стрелял. Вероятным мотивом преступления называют конфликт на работе – вчера бизнесмен поругался с сотрудником и пригрозил его уволить.

По факту убийства депутата и предпринимателя возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле у руководства регионального следственного управления, сообщает Следственный комитет. В Нижегородской области «следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии осуществляются крупномасштабные мероприятия» по розыску подозреваемого в убийстве, отметили в ведомстве. Сбежавший преступник может быть вооружен.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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