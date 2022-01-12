Пойман подозреваемый в убийстве нижегородского депутата-бизнесмена

Задержан подозреваемый в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По его словам, подозреваемого задержали сотрудники Госавтоинспеции. В региональном управлении СК РФ уточнили, что задержание прошло на территории Нижнего Новгорода.

По данным ведомства, задержанный доставлен в следственное управление СКР, с ним работают следователи и криминалисты.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация об убийстве депутата Ковернинского муниципального округа, директора строительной компании «Русский лес» Валентина Розина.

В следственном управлении СК РФ по области сообщили, что по факту убийства 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Согласно данным следствия, вечером 11 января местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Врачи не смогли его спасти, пострадавший умер в реанимации. При этом он успел сообщить имя убийцы. Речь идет о 39-летнем жителе Ковернинского района. Ранее он был судим за убийство, разбой и кражу. Для поимки подозреваемого в Нижегородской области был введен план «Перехват».

Возможным мотивом для убийства депутата телеграм-канал «112» называл деловой конфликт – накануне Розин поругался с сотрудником своей компании и пригрозил его уволить. СМИ сообщали, что депутата могли убить из-за невыплаченной зарплаты.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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