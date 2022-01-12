В Бийске 12-летний мальчик покурил вейп и умер

В городе Бийске Алтайского края подростки покурили вейп и отравились неизвестным веществом. Две девушки 17 и 18 лет попали в больницу, 12-летний мальчик скончался.

По данным следствия, сестра с младшим братом пришли в гости к подруге и покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка обнаружила детей в бессознательном состоянии.

Девушек госпитализировали, мальчика спасти не удалось. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления, – сообщили в региональном управлении СКР. – Расследование уголовного дела продолжается».

Барнаул, Зоя Осколкова

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