Подросток в Бийске насмерть отравился угарным газом

Экспертиза показала, что причиной отравления подростков в Бийске стал угарный газ, а не вейп, как предполагалось ранее. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

12 января стало известно о смерти 12-летнего мальчика. Он со старшей сестрой и ее подругой покурил электронную сигарету, а на следующее утро бабушка нашла всех троих в бессознательном состоянии. Девушек госпитализировали, мальчик скончался.

По данным канала, одна из пострадавших рано утром решила затопить печь в доме и забыла открыть заслонку. В результате подростки надышались дымом.

В настоящее время состояние пострадавших стабильное, обе девушки идут на поправку.

Барнаул, Зоя Осколкова

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