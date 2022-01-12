Пьяная сибирячка сбила ребенка на тротуаре

Жительница Красноярска за рулем BMW сбила идущего по тротуару младшеклассника. Пьяная автоледи заявила, что мальчик перебегал дорогу, и она свернула на тротуар в попытке его спасти.

«50-летняя женщина, управляя автомобилем BMW, допустила наезд на бордюрный камень, после чего машину занесло на тротуар, по которому шел восьмилетний мальчик. Он попал под машину и получил множественные травмы», – сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Ребенка доставили в больницу.

Инспекторы проверили автоледи на трезвость, и прибор показал 1,02 мг/л. Женщина призналась, что выпила полбутылки вина и села за руль, не думая, что опьянела. В отношении сибирячки уже составили административные протоколы, ей грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Ранее в Кургане автоледи сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенка увезли в больницу.

Красноярск, Наталья Рязанова

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