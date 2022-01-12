СКР расследует издевательства в детском саду Петрозаводска

В Петрозаводске Следственный комитет забрал для расследования уголовное дело по факту издевательств педагога и нянечки над воспитанниками детского сада. Дело после проверки возбудили в полиции по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«В целях обеспечения полного и всестороннего расследования прокурором уголовное дело передано в СУ СКР по Республике Карелия», – сообщили в пресс-службе СКР.

В декабре родители воспитанников детского сада пожаловались в СМИ на поведение воспитателя и ее помощника. Малыши рассказывали, что из обзывают, бьют, колют пальцы иголкой от шприца тем, кто не спит.

Больше других доставалось мальчику, которому воспитатель мазала голову майонезом, бросала его одежду в унитаз и складывала на его тарелку объедки, пишет портал «Петрозаводск говорит».

Как сообщал «Новый День», поводом для расследования стало ЧП в детском саду подмосковного Одинцово. Воспитатель во время тихого часа обвязала руки и ноги пятилетнего ребенка скотчем.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»