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Вторник, 7 сентября 2021, 16:12 мск

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Обвязала руки и ноги скотчем: СКР начал проверку издевательства над ребенком в подмосковном детском саду

Подмосковные следователи начали проверку ЧП в одинцовском детском саду, в котором, по предварительным данным, воспитатель во время тихого часа обвязала руки и ноги 5-летнего ребенка скотчем.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ЧП произошло в дошкольном учреждении в поселке Горки-10.

«Все обстоятельства, изложенные в публикации, будут тщательным образом изучены, проверены и им будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.09.21

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