В Приамурье задержали неудавшегося похитителя девочки

Полиция в Благовещенске задержала подозреваемого по делу о похищении ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Мужчина пытался силой увести младшеклассницу, но она сумела вырваться.

«Вечером 12 января в подъезде дома мужчина схватил 9-летнюю девочку за руку и потащил к выходу. Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника и сообщить о произошедшем родителям. Возбуждено уголовное дело», – рассказали в управлении Следственного комитета по Амурской области.

После происшествия мать девочки обратилась в полицию и написала о произошедшем в соцсети. Неравнодушные граждане помогли найти подозреваемого, используя записи камер видеонаблюдения.

Фигурантом оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Он не отрицал, что находился в то время в подъезде жилого дома и видел ребенка. Следователи готовят документы в суд для ареста подозреваемого.

Накануне во Владивостоке задержали двух подозреваемых в похищении шестилетнего мальчика. По словам очевидцев, четверо выходцев из Средней Азии схватили ребенка и поволокли от подъезда к машине, но мальчика отбил прохожий.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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