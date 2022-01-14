СКР и прокуратура заинтересовались жесткой посадкой самолета в Алтайском крае

Барнаульский отдел на транспорте Восточного МСУ Следственного комитета России возбудил уголовное дело после падения легкомоторного самолета «Аэропракт-22». Следствие начато по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в ведомстве.

«На борту воздушного судна находились командир, который является собственником самолета, и один пассажир. Оба доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава Алтайского края, оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу Белокурихи, но планируют перевезти на лечение в Бийск.

Транспортная прокуратура организовала проверку случившегося, на место происшествия выехал и.о. Горно-Алтайского транспортного прокурора.

Предварительно, причиной жесткой посадки стал человеческий фактор. Пилот не справился с выполнением разворота и потерял контроль над судном, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле неподалеку от аэродрома в районе села Старобелокуриха. На борту находились два человека, спасателям пришлось доставать их из самолета с помощью специального оборудования.

Барнаул, Наталья Рязанова

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