В Россию экстрадирован подозреваемый в хищении 100 млн рублей

Черногория выдала России подозреваемого в мошенничестве Николая Каймакчи. Россиянина подозревают в организации хищения из бюджета около 100 млн рублей, рассказали в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, Каймакчи действовал в группе, которая подготовила фиктивные документы о сделках в Ростове-на-Дону. Бумаги стали основанием для возврата суммы НДС из федерального бюджета.

«Предоставив декларации в налоговые органы, фигурант с соучастниками незаконно завладели около 100 млн рублей. Противоправная деятельность группы была пресечена, когда сообщники пытались получить очередное возмещение налога в размере более 60 млн рублей», – говорится в сообщении.

Подозреваемый сбежал из страны во время следствия. В декабре 2019 года его объявили в международный розыск, и в феврале 2021-го задержали в Черногории. 14 января россиянина передали представителям МВД и ФСИН России в международном аэропорту Подгорицы для доставки в Москву.

Москва, Наталья Рязанова

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