На Сахалине полиция всю ночь искала школьницу, пока та пряталась от метели в собачьей будке

Правоохранители и волонтеры в Углегорске всю ночь в условиях снежного бурана искали 10-летнюю девочку, не вернувшуюся из школы. Пропажу нашли под утро в собачьей будке, рассказали в УМВД по Сахалинской области.

Вечером 13 января мама девочки завила о пропаже дочери, которая вышла из школы, но не дошла до дома. Родители рассказали, что дочь мало общается со сверстниками, но любит домашних животных. Сотрудники полиции, Следственного комитета и добровольцы опросили жителей близлежащих домов и узнали, что вечером школьницу видели играющей с собакой.

«Незамедлительно началась проверка дворов и домов, в которых имелись собаки. Поиски не прекращались до самого утра, пока один из волонтеров не заглянул в собачью будку во дворе буквально в 500 метрах от дома, где живет ребенок. Там он нашел замерзшую девочку в обнимку с собакой», – пояснили в полиции.

Оказалось, девочка испугалась разыгравшейся метели и залезла в будку, чтобы переждать непогоду. Утром ребенка осмотрели врачи и, не найдя травм, отправили домой.

Напомним, южные районы Сахалина третий день находятся под воздействием циклона. Из-за сильных метелей перекрыты участки местных и федеральных автодорог, отменено движение общественного транспорта, отменены вылеты из аэропорта Южно-Сахалинска. МЧС предупредил об опасности схода лавин в восьми районах региона, а снегопады и ветер со скоростью 23-28 м/с продлятся 15 января в 16 районах Сахалина.

Углегорск, Наталья Рязанова