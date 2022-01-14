Пермяки устроили нарколабораторию в 100 метрах от наркоконтроля

Два жителя Перми попались на изготовлении и хранении крупной партии мефедрона. Они устроили лабораторию в подвале по соседству со зданием краевого наркоконтроля.

В апреле 2021 года правоохранители остановили машину подозреваемых и нашли 20 граммов мефедрона. При обыске гаража нашли еще 25 граммов наркотика.

Полиция выяснила, что реагенты, посуду и оборудование пермяки купили в интернете, а лабораторию устроили в подвале жилого дома. В 100 метрах от дома находилось здание наркоконтроля, а партию наркотиков мужчины изготовили накануне задержания.

«Следователи завершили расследование уголовного дела об изготовлении и хранении крупной партии запрещенных веществ. Мужчины содержатся под стражей. Дело передано в суд для рассмотрения», – сообщили в УМВД по Пермскому краю.

Ранее в Александровском районе Владимирской области полиция раскрыла подпольную нарколабораторию, где изъяли более 700 кг наркотиков и три тонны прекурсоров для их изготовления.

Пермь, Наталья Рязанова

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