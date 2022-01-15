В Ставрополье человек пострадал от упавшего под ветром дерева

Сильный ветер в Ставропольском крае ломает деревья и сносит кровли со зданий. Упавшим деревом в машине придавило человека, которого позже доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Число жителей, оставшихся без электричества, увеличилось до 35 тыс. человек.

«На 04:00 утра 15 января зафиксировано падение 104 деревьев, повреждены кровли 26 зданий. В результате падения дерева на автомобиль пострадал один человек, который госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в ЦРБ», – рассказали в краевом главке МЧС.

Количество обесточенных районов Ставрополья выросло из-за продолжающейся непогоды. Под отключение электричества попали села Грачевского округа. Всего без света остались 15 социально значимых объектов и порядка 10 000 домовладений, где проживают 35 291 человек, из них 12 126 детей.

В крае объявлено штормовое предупреждение и введен режим повышенной готовности.

Ранее электричество отключили в четырех поселениях: городах Ставрополь и Михайловск, селе Тугулук и поселке Верхняя Кугульта. Отключения коснулись более 14 тыс. ставропольцев.

Ставрополь, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»