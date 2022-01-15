В Дагестане более 100 тысяч человек остались без электричества

Более 100 тыс. человек остались без электричества в Дагестане из-за сильного ветра. МЧС в связи с непогодой предупредило об опасности схода лавины в Цунтинском районе лавиноопасно, на Бежтинском участке.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в пригороде Махачкалы и семи районах республики: Сергокалинском, Дербентском, Карабудахкентском, Курахском, Левашинском, Каякентском и Буйнакском.

«Без энергоснабжения остаются 128 социально значимых объектов, 22502 домов, население – 103698, детей – 25023. Ориентировочное время восстановления 18:00», – рассказали в республиканском главке МЧС России.

Энергетиков в Дагестане перевели на особый режим работы. Для восстановления энергоснабжения задействовано 56 бригад, 170 человек.

Ведомство предупредило, что непогода продолжится 15 и 16 января, порывы ветра достигают 25 м/с. Жителей и гостей республики попросили не ходить в лавиноопасную местность. Предупреждение об опасности схода лавин объявлена в Цунтинском районе, на Бежтинском участке.

Как сообщал «Новый День», порядка 35 тыс. жителей Ставрополья остались без электричества. Энергетики провели аварийное отключение из-за сильного ветра, в ряде районов энергосети повреждены упавшими деревьями.

Махачкала, Наталья Рязанова

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