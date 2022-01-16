В Новосибирске иномарка врезалась в автобус, один человек погиб

Один человек погиб, двое получили травмы при столкновении городского автобуса и иномарки в Октябрьском районе Новосибирска. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, рассказали в областном УМВД.

Легковая машина Honda CR-V лоб в лоб врезалась в рейсовый автобус с пассажирами. Сила удара была такой, что передние части обоих автомобилей заметно пострадали. Водитель иномарки 1990 года рождения умер на месте. Медики увезли в больницу двух пассажиров автобуса: женщин 1987 и 1982 годов рождения, им оказывают необходимую помощь.

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности и причины случившегося.

Напомним, четыре человека стали жертвами ДТП на юге Красноярского края при столкновении автобуса с легковым автомобилем. Трое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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