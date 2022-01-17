В Новосибирске раскрыли лаборатории по изготовлению взрывчатки

Полиция и ФСБ задержали двух жителей Новосибирска за приобретение и хранение взрывчатки. Мужчины занимались преступной деятельностью на дому, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
«Пресечена противоправная деятельность двух жителей Новосибирска, причастных к незаконному изготовлению и хранению взрывчатых веществ и компонентов для их изготовления», – говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски в доме одного подозреваемого и в квартире второго и нашли 2,5 кг пороха, 70 емкостей с химикатами для изготовления взрывчатки, специальное оборудование.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК России, ведется следствие.
Ранее под Ярославлем задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки и хранении боеприпасов. Парень был сторонником анархизма и решил сделать бомбу для «резонансных акций».
Новосибирск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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