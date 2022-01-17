В Новосибирске раскрыли лаборатории по изготовлению взрывчатки

Полиция и ФСБ задержали двух жителей Новосибирска за приобретение и хранение взрывчатки. Мужчины занимались преступной деятельностью на дому, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

«Пресечена противоправная деятельность двух жителей Новосибирска, причастных к незаконному изготовлению и хранению взрывчатых веществ и компонентов для их изготовления», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в доме одного подозреваемого и в квартире второго и нашли 2,5 кг пороха, 70 емкостей с химикатами для изготовления взрывчатки, специальное оборудование.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК России, ведется следствие.

Ранее под Ярославлем задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки и хранении боеприпасов. Парень был сторонником анархизма и решил сделать бомбу для «резонансных акций».

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»