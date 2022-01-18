На Камчатке начальник отдела полиции помогала нелегально вывозить икру

Начальник отдела транспортной полиции попалась на взятке за помощь в нелегальном вывозе красной икры с Камчатки. Злоумышленников с чемоданами игры пропускали на самолет за 74 тыс. рублей, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

«С июня по сентябрь 2021 года 42-летняя подозреваемая получила от двух мужчин в составе организованной группы лиц, взятку в размере 74 тыс. рублей. Она не принимала мер к пресечению провоза икры рыбы лососевых пород в багаже пассажиров, вылетающих авиарейсами за пределы Камчатского края», – пояснили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемая не только помогала злоумышленникам пройти досмотр, не составляла административные протоколы за провоз немаркированной продукции, но и возвращала изъятую другими сотрудниками икру.

«Возбуждено уголовное дело о получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ). В отношении взяткодателей возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки должностному лицу, совершенной группой лиц (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ)», – добавили следователи.

Как сообщал «Новый День», на Камчатке сотрудники ГИБДД изъяли более тонны незаконно добытой красной икры у водителя внедорожника. Стоимость продукта превысила 34 млн рублей.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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