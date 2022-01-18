В Смоленске двухлетний малыш ушел из детсада и едва не попал под машину

Двухлетний воспитанник детского сада в Смоленске самовольно ушел за территорию учреждения и едва не попал под машину. Прокуратура и полиция проверяют обстоятельства случившегося.

Инцидент случился 17 января в микрорайоне Королевка. Воспитатели детского сада «Аленка» не заметили пропажу ребенка, пока его не вернул случайный прохожий. По его словам, мальчик шел по проезжей части.

«Никто из персонала не заметил этого даже. Нашел его неизвестный мужчина и только чудом не случилось беды», – написал отец ребенка в соцсети. Многие пользователи поддержали его возмущение. Мужчина ищет прохожего, спасшего его сына, чтобы поблагодарить.

Резонансным случаем заинтересовались полиция и прокуратура. Сотрудники МВД выясняют причины и обстоятельства инцидента.

«Прокуратурой на основании публикаций о бесконтрольном нахождении малолетнего воспитанника вне МБДОУ «детский сад N 84 «Аленка» организована проверка. При наличии достаточных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснили в ведомстве.

Смоленск, Наталья Рязанова

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