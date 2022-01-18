Петербурженку задержали за смерть восьмимесячной дочери

Правоохранители задержали 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга по делу о смерти восьмимесячного ребенка. Малышка умерла от травмы головы, полученной 25 декабря.

Дедушка девочки нашел ее мертвой в коляске 16 января. Мать малышки попросила принести ее, чтобы покормить, но девочка уже не дышала. Выяснилось, что 25 декабря женщина уронила ребенка с рук на пол, но не придала этому значения и не обратилась за медпомощью.

«Малолетняя девочка получила травму головы, от которой скончалась 16 января. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – пояснили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Следователи выяснили, что оба родителя погибшей часто выпивали, мало следили за чистотой в доме. Сожители не было расписаны. Женщина была лишена родительских прав в отношении двух детей по прежнему месту жительства, а мужчина находился под следствием за домашнее насилие.

Городская прокуратура проверяет обстоятельства случившегося и работу органов системы профилактики. В органах опеки рассказали, что 14 декабря семью признали находящейся в социально-опасном положении. Но у ведомства не было оснований, чтобы забрать ребенка.

Как сообщал «Новый День», СКР на Камчатке расследует смерть четырехлетнего мальчика, умершего от истощения на глазах у матери. Вместо заботы о больном сыне, жительница Петропавловска-Камчатского увлеклась распитием спиртного.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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