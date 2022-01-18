Туристы из России разбились в ДТП в Доминикане

Автобус с туристами, среди которых были россияне, попал в дорожную аварию в Доминикане, погиб один человек. Об этом информирует портал Tourdom.ru. Гражданство жертвы пока неизвестно.

Автобус с туристами во вторник, 18 января, столкнулся с рейсовым автобусом по дороге на экскурсию. В настоящее время уточняется количество россиян, которые находились в автобусе, и скольким потребовалась медицинская помощь.

Известно, что в автобусе были шесть туристов, отдыхавших по путевкам, приобретенных у туроператора ANEX Tour. По информации страховой компании ERV, жизни россиян ничего не угрожает, но они получили серьезные травмы.

В ANEX Tour уточнили, что четверо пострадавших туристов «госпитализированы в обычные палаты для наблюдения». Медики оценивают их состояние стабильное. Двое лечатся амбулаторно.

Москва, Наталья Петрова

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