Камчатская школьница девять раз ударила ножом младшего брата

Суд на Камчатке приговорил к условному сроку школьницу, напавшую с ножом на младшего брата. Девочка-подросток разозлилась, что мальчик не слушался, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

31 мая 2021 года родители оставили девятилетнего мальчика с сестрой 16 лет и ушли из дома. Мальчик шумел и не обращал внимание на замечания сестры, и она решила его проучить.

«Она взяла на кухне нож и нанесла потерпевшему 9 ударов в область жизненно важных органов. Злоумышленница вызвала бригаду скорой медицинской помощи, благодаря своевременному приезду которой жизнь малолетнего была спасена», – пояснили в СКР.

До происшествия девочка хорошо училась, имела положительные характеристики. Экспертиза признала подозреваемую вменяемой. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после расследования передали в суд.

«Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», – добавили в ведомстве.

Ранее в Чите Забайкальского края задержали школьника по делу об убийстве. Подросток признался, что лишил жизни свою сверстницу.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»