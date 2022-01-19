Камчатская школьница девять раз ударила ножом младшего брата

Суд на Камчатке приговорил к условному сроку школьницу, напавшую с ножом на младшего брата. Девочка-подросток разозлилась, что мальчик не слушался, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.
31 мая 2021 года родители оставили девятилетнего мальчика с сестрой 16 лет и ушли из дома. Мальчик шумел и не обращал внимание на замечания сестры, и она решила его проучить.
«Она взяла на кухне нож и нанесла потерпевшему 9 ударов в область жизненно важных органов. Злоумышленница вызвала бригаду скорой медицинской помощи, благодаря своевременному приезду которой жизнь малолетнего была спасена», – пояснили в СКР.
До происшествия девочка хорошо училась, имела положительные характеристики. Экспертиза признала подозреваемую вменяемой. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после расследования передали в суд.
«Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», – добавили в ведомстве.
Ранее в Чите Забайкальского края задержали школьника по делу об убийстве. Подросток признался, что лишил жизни свою сверстницу.
Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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