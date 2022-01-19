В Новосибирске эвакуируют школы из-за сообщений об угрозе взрыва

В Новосибирске проводится массовая эвакуация из-за поступивших сообщений о минировании. В областной антитеррористической комиссии заявили, что по факту сообщений об угрозе взрыва проводится проверка.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об эвакуации больше десятка школ в разных районах города.
По данным региональной антитеррористической комиссии, сообщения о минировании поступили в среду в ряд общеобразовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области.
Отмечается, что сейчас оперативные службы проверяют здания на предмет наличия взрывных устройств. «Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», – говорится в сообщении.
Сегодня волна лжеминирования добралась до Сахалина. Сообщения о минировании получили пять школ и детское отделение ЦРБ в городе Корсакове. Проводилась эвакуация, здания проверяли оперативные службы.
А Красноярск вновь столкнулся с атакой лжетеррористов: сегодня массовая эвакуация проходит в детских садах города.
Новосибирск, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube