В Новосибирске эвакуируют школы из-за сообщений об угрозе взрыва

В Новосибирске проводится массовая эвакуация из-за поступивших сообщений о минировании. В областной антитеррористической комиссии заявили, что по факту сообщений об угрозе взрыва проводится проверка.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об эвакуации больше десятка школ в разных районах города.

По данным региональной антитеррористической комиссии, сообщения о минировании поступили в среду в ряд общеобразовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области.

Отмечается, что сейчас оперативные службы проверяют здания на предмет наличия взрывных устройств. «Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», – говорится в сообщении.

Сегодня волна лжеминирования добралась до Сахалина. Сообщения о минировании получили пять школ и детское отделение ЦРБ в городе Корсакове. Проводилась эвакуация, здания проверяли оперативные службы.

А Красноярск вновь столкнулся с атакой лжетеррористов: сегодня массовая эвакуация проходит в детских садах города.

Новосибирск, Наталья Петрова

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