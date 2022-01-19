В Красноярске эвакуируют детские сады из-за сообщений о заложенных бомбах

В Красноярске продолжается волна минирований. В этот раз массовая эвакуация проходит в детских садах.

Детей выводят из детских садов № 89 в Солнечном, № 212 и 50, передает NGS24.RU. По данным телеграм-канала «Борус», эвакуация проходит в детских садах № 38, 322, 19, 9, 57, 74, 121, 204, 305, 82, 273, 120, 10, 38, 186, 29, 11, 165, 277, 218, 254, 295.

По данным местных СМИ, анонимные сообщения о минировании дошкольных учреждений поступили в правоохранительные органы. В управлении образования уточнили, что эвакуируют абсолютно все дошкольные учреждения.

Напомним, 13 января сообщения об угрозе взрыва получило множество школ по всей России. В Красноярске, Самаре, Саратове и Архангельске были эвакуированы все школы для проверки зданий на наличие взрывчатки. Эвакуации проходили в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.

Красноярск, Зоя Осколкова

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