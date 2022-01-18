В Красноярске родители пожаловались на неправильную эвакуацию школы

Родители учеников школы №156 Красноярска пожаловались в прокуратуру на нарушения во время эвакуации детей. Жалоба касается событий 13 января, когда все школы города были эвакуированы после сообщения о возможном минировании. Ведомство начало проверку и пригрозило принять меры по результатам.

По словам родителей, школьников начали выводить из здания днем, хотя сигнал о необходимости эвакуации пришел утром. При этом детей в спешке эвакуировали в сменной обуви, а уличная температура составляла -20 градусов. Руководство школы открыло только два эвакуационных выхода из четырех, имевшихся в здании.

«Организована проверка, по ее результатам при наличии оснований обязательно примем меры», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, 13 января сообщения об угрозе взрыва получило множество школ по всей России. В Красноярске, Самаре, Саратове и Архангельске были эвакуированы все школы для проверки зданий на наличие взрывчатки. Эвакуации проходили в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.

Красноярск, Наталья Рязанова

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