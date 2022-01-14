В Красноярске вновь эвакуируют школы из-за сообщений об угрозе терактов

Второй день подряд в Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минирования. По данным городских властей, электронные письма об угрозе взрывов поступили в восемь образовательных организаций, сообщает ТАСС.

Детей выводят из школ №143, 147, 149, гимназии №8, лицеев №11 и 12, сообщает телеканала ТВК со ссылкой на очевидцев. При этом на улице морозная погода – минус 25 градусов.

Здания школ проверяют сотрудники оперативных служб.

Накануне из-за сообщений о минировании были эвакуированы 111 школ Красноярска, а также посетители и сотрудники трех ТРЦ. Сигналы об угрозе терактов в итоге оказались ложными.

Как сообщал «Новый День», в четверг волна лжеминирований школ захлестнула семь российских городов – Красноярск, Тюмень, Архангельск, Саратов, Самарау, Нижний Новгород и Ставрополь.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»