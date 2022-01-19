В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков

В Дагестане сотрудники Федеральной службы безопасности провели спецоперацию против фальшимонетчиков. В результате были изъяты 12 млн поддельных денег. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Участники межрегиональной преступной группы, раскрытой в Дагестане, изготавливали и сбывали фальшивые деньги, на 90-95% дублирующие настоящие банкноты. Купюры номиналом в 5 тысяч рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района.

«По местам жительства и нежилым помещениям, используемых членами ОПГ в Махачкале, Каспийске, селах Акуша, Куппа и Хаджалмахи проведена серия обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 млн рублей», – рассказали в ЦОС ФСБ.

В МВД уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Задержаны пять жителей Дагестана, причастных к этому преступлению.

Махачкала, Зоя Осколкова

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