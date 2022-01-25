Полиция задержала фальшивомонетчиков, продававших поддельные рубли в даркнете

В Самарской области задержали четверых мужчин, которых подозревают в подделке денег. По данным полиции, фальшивомонетчики сбывали свою продукцию в теневом сегменте интернета.

Правоохранители вычислили организатора и активных участников группировки, сообщает портал «МВД Медиа». В даркнете функционировал магазин по продаже поддельных пятитысячных купюр, через который злоумышленники успели реализовать 9 млн фальшивых рублей.

«Предполагаемый организатор и трое активных участников группировки – жители Самарской области в возрасте от 30 до 40 лет – задержаны на территории региона», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что фальшивомонетчики продали более 1 800 поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 186 УК РФ («Изготовление поддельных денег в целях сбыта»). Подозреваемые арестованы.

Самара, Зоя Осколкова

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