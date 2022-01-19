В Омске маршрутка снесла четыре иномарки и врезалась в здание

В Омске маршрутное такси с 18 пассажирами врезалось в здание. Водитель и ехавшая в салоне пенсионерка получили травмы, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Авария случилась в 12:54 часов на проспекте Карла Маркса. В салоне находились 18 пассажиров. Маршрутка выехала на встречную полосу, где столкнулась с четырьмя иномарками: «Фольксвагеном Тигуан», «Фордом Мондео», «Тойотой Ленд Крузер» и «Ниссаном Х-Треил». Потом автобус вырулил на свою полосу и врезался в припаркованный автомобиль, а после – в стену здания.

«Предварительно установлено, что водителю автобуса «ГАЗель», мужчине 1971 г.р., стало плохо. Медицинская помощь понадобилась водителю пассажирского автобуса и пассажиру, женщине 1949 г.р.», – говорится в сообщении полиции.

Ранее в Челябинске три человека пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом. Водитель «Жигулей» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

Омск, Наталья Рязанова

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