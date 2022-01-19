В Сочи экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Самолет рейса Москва-Пафос экстренно приземлился в Сочи. Во время полета пассажиру стало плохо, и пилот решил отклониться от курса, но мужчину это не спасло.

Самолет авиакомпании «Победа» вылетел из Москвы, но изменил маршрут из-за жалобы пассажира на самочувствие. Местом для посадки был выбрал аэропорт Сочи.

«В 11:17 в Сочи совершил вынужденную посадку рейс Москва (Внуково) – Пафос. В полете пассажиру, мужчине 1954 года рождения, стало плохо, он скончался», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Смерть констатировала бригада медиков, вызванная к трапу.

Планируется, что из Сочи самолет вылетит в 15:00.

Сочи, Наталья Рязанова

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