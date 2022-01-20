Спасатели на Камчатке пожаловались на поборы со стороны руководства

Центральный аппарат Следственного комитета проверит жалобы родственников камчатских спасателей на поборы со стороны руководства. Об этом сообщается на официальном сайте СК России.

Жалобы поступили в приемную главного следователя РФ Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». В своем обращении близкие сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России сообщили, что начальство центра якобы требовало отдавать ему часть зарплаты, а также других выплат.

Председатель СК поставил на контроль рассмотрение этого обращения, а также поручил руководителю Главного военного следственного управления выяснить обстоятельства.

Москва, Зоя Осколкова

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