В Приморье водитель умер за рулем маршрутки

Маршрутное такси врезалось в опору освещения в городе Артеме Приморского края. Медики сообщили, что водителю стало плохо за рулем. Он умер на месте аварии.

Маршрутка № 15 двигалась от города Находки в направлении Владивостока. На перекрестке водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги. Маршрутку остановил столб. В салоне находились восемь человек, никто из них не пострадал.

«Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть водителя автобуса. Предположительно, во время движения 57-летнему мужчине стало плохо, и он скончался», – говорится в сообщении УМВД по региону.

Накануне в Омске водителю маршрутки стало плохо за рулем, и он не справился с управлением. Микроавтобус врезался в несколько иномарок и в стену, пострадали водитель и один пассажир.

Артем, Наталья Рязанова

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