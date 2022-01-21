Десять человек пострадали при столкновении двух автобусов под Красноярском

Девять взрослых и ребенок пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в поселке Богучаны в Красноярском крае.

На повороте столкнулись ПАЗ № 8А с 15 пассажирами и ЛИАЗ №102, в котором были 35 человек. Авария произошла на перекрестке улиц Ленина-Джапаридзе. Предварительно, водитель ПАЗа не предоставил преимущество своему коллеге, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В результате ДТП пять человек доставили в больницу, еще четверым оказали помощь на месте.

Ранее в Новосибирске два человека двое получили травмы при столкновении городского автобуса и иномарки. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Богучаны, Наталья Рязанова

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