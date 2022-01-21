Полиция задержала торговавшего оружием из-под полы якута

Полиция в Якутии задержала продавца оружия и четырех его клиентов за незаконные сделки с ружьями. Житель Якутска отдавал стволы без оформления документов, а незаконную выручку оставлял себе, рассказали в УМВД по республике.

Сотрудники Росгвардии пришли в оружейный магазин с инвентаризацией и быстро выявили недостачу 13 нарезных и 8 гладкоствольных ружей. Под подозрение попал 28-летний продавец.

«Втайне от директора магазина он продавал оружие охотникам без оформления документов и по заниженной цене. Выручку за незаконно сбытый товар в сумме миллиона рублей он забрал себе», – поделились подробностями в полиции.

Полиция нашла мужчин, купивших ружья из-под полы. Один из них взял сразу 15 стволов. Все они стали фигурантами уголовных дел по ст. 222 УК РФ, до суда отпущены под подписку. В отношении продавца возбуждено дело по статья 222 и 226 УК РФ, ему суд назначил домашний арест до конца следствия.

Незаконно проданные ружья изъяты, их вернут в магазин.

Напомним, в конце 2021 года ФСБ задержала 85 подпольных оружейников в 30 регионах. Они восстанавливали боевые свойства у гражданского оружия, и участвовали в его сбыте.

Якутск, Наталья Рязанова

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