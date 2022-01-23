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Воскресенье, 23 января 2022, 10:16 мск

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В Подмосковье супруги насмерть отравились едой

В Московской области обнаружили тела мужчины и женщины, их девятилетний сын госпитализирован. Предположительно, семья отравилась едой.

Трагедия произошла в поселке Обухово. Тела нашел родственник и вызвал медиков. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины и его супруги, а также госпитализировала в медицинское учреждение сына погибших.

Вероятно, причиной смерти стало пищевое отравление. Образцы найденной в квартире еды отправили на анализ.

По факту гибели людей возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования поставила на контроль прокуратура.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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