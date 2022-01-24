На Алтае СКР и прокуратура проверяют семью, где детей выставляют голыми на мороз

Следователи и прокуратура проверяют многодетную семью в селе Селезнево Алтайского края в связи с жестокими методами воспитания. Поводом стала видеозапись того, как голый ребенок стоит на пороге частного дома в 20-градусный мороз.

Видео записал один из соседей семейства и опубликовал в соцсети. По его словам, подобное наказание – обычное дело для пьющих родителей. Старшему сыну почти семь лет, среднему – пять, а младшему – около года. Подобным образом родители воспитывают всех детей. Органы опеки дважды забирали из семьи младших детей, но снова возвращали матери. Односельчане несколько раз сообщали в органы опеки о жестоком обращении с детьми, но реакции нет.

«Прокурор Алтайского края поручил проверить сведения о противоправном поведении в отношении ребенка. Будет дана оценка работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию родителями своего ребенка», – сообщили в краевой прокуратуре.

Следственный комитет также начал доследственную проверку.

Ранее многодетные родители в Копейске Челябинской области привезли в больницу двухмесячного младенца, покрытого ушибами и со сломанной рукой. Супруги заверили, что не били ребенка. начата доследственная проверка.

Барнаул, Наталья Рязанова

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