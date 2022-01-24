На Камчатке школьника высадили из автобуса за потерянный проездной

Следователи проверяют случай с 11-летним мальчиком, которого высадили из автобуса в связи с потерей проездного билета. Случаем заинтересовалась и прокуратура, сообщили в ведомстве.

Мать школьника пожаловалась на случившийся 21 января инцидент в паблике «Камчатка online». Жители камчатской столицы написали в комментариях, что такие случаи нередки. Оказалось, детей выгоняют из общественного транспорта при сбое карты оплаты и даже если те просто потеряли деньги, выданные на проезд.

«Органом следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозок», – пояснили в краевом управлении Следственного комитета.

Водитель признался начальству в своем поступке. В АО «Автопарк» ему грозит выговор и лишение премии.

Прокуратура начала собственную проверку и напомнила о штрафе за высадку из автобуса несовершеннолетних, которые не смогли заплатить за проезд.

Как сообщал «Новый День», в Челябинске ученица третьего класса четыре километра шла по морозу пешком, потому что ее высадили из автобуса. В маршрутке не сработал терминал оплаты, и школьницу высадили на ближайшей остановке.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»