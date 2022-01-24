В Приамурье молодой отец убил сына за ночной плач

Суд в Белогорске Амурской области взял под стражу местного жителя по делу об убийстве младенца. Мужчина признался, что уронил ребенка на бетонный пол, после чего малыша пришлось вести в больницу.

В ночь на 23 января 32-летний мужчина привез в больницу семимесячного сына с черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей малыш умер. Мужчину задержали, и он рассказал, что ночью ребенок плакал, мешая ему спать. Молодой отец вышел на площадку и ходил между этажами, укачивая сына.

«В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – рассказали в управлении Следственного комитета по Приамурью.

Напомним, СКР на Камчатке расследует смерть четырехлетнего мальчика, умершего от истощения на глазах у матери. Вместо заботы о больном сыне, жительница Петропавловска-Камчатского увлеклась распитием спиртного.

Белогорск, Наталья Рязанова

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