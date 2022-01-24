Якутский пенсионер арестован за изнасилование девочки-инвалида

Суд в Якутске взял под стражу 67-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании девочки-инвалида. Нападение на подростка случилось 19 января, но мужчину подозревают в совершении других подобных преступлений.

По версии следствия, подозреваемый обманом заманил в свою квартиру 16-летнюю девочку-инвалида. Там он совершил действия сексуального характера и сбежал. 22 января его задержали и доставили на допрос. Дело возбуждено по п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей.

«Следователи располагают данными о ряде других эпизодов преступной деятельности подозреваемого, просим лиц, пострадавших от его действий, обратиться в следственный отдел», – говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета по республике.

Как сообщал «Новый День», 55-летний тренер секции смешанных единоборств в Партизанске Приморского края стал подозреваемым в деле о домогательствах к несовершеннолетним. Три воспитанницы секции пожаловались на неприличное поведение тренера во время занятий.

Якутск, Наталья Рязанова

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