Пили и приставали к стюардессам: моряков из России и Украины наказали за дебош в самолете

Полиция провела спецоперацию в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за 32 пьяных моряков из России и Украины, устроивших дебош на борту самолета. Россияне и украинцы отказывались надеть маски, употребляли пронесенные с собой спиртные напитки и приставали к бортпроводницам.

Правонарушители возвращались на родину рейсом из столицы Намибии Виндхука с пересадкой в Германии. По данным правоохранителей, моряки пили в самолете алкоголь, игнорировали неоднократные просьбы членов экипажа надеть защитные маски и не употреблять спиртное, а трое из них домогались до стюардесс. Командир экипажа из-за противоправного поведения пассажиров еще во время полета вызвал полицию, сообщает DW со ссылкой на федеральную полицию.

После посадки самолета моряков, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, встретили полицейские. На нарушителей возбудили административные дела. Тринадцати из них выписаны штрафы в 530 евро, еще трем, пристававшим к бортпроводницам, пришлось заплатить по 1030 евро. После этого группе моряков разрешили продолжить путешествие на родину.

Москва, Наталья Петрова

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