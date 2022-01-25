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Вторник, 25 января 2022, 09:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Пойманные без макси нарушители оказались разыскиваемыми преступниками

В столичном метро поймали граждан Белоруссии, которые находились в федеральном розыске. Преступников остановили за то, что у них не было защитных масок.

Инцидент произошел на станции «Котельники» московской подземки. На входе сотрудники метрополитена остановили пассажиров, которые зашли в метро без маски.

Во время составления административного протокола выяснилось, что пара находится в федеральном розыске. Задержанными оказались граждане Белоруссии, разыскиваемые по статьям «кража» и «вождение в нетрезвом виде», передает РИА «Новости».

В результате нарушителей передали сотрудникам полиции. Дальнейшей их судьбой займутся правоохранительные органы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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