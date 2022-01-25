Сибиряка подозревают в насилии над трехлетней дочерью

Правоохранители Новосибирска организовали доследственную проверку сообщения об изнасиловании трехлетней девочки. Подозреваемым стал отец ребенка, передает ГТРК «Новосибирск».
О случившемся сообщила мать девочки, она же привела ребенка на осмотр. Медики нашли ссадину на половых органах и сделали вывод, что над девочкой надругались.
Женщина рассказала, что вечером оставила дочь одну с 37-летним отцом. Она считает, что тогда мужчина и воспользовался беспомощностью девочки.
Напомним, депутат Госсобрания Республики Алтай стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании 14-летней девочки. Инцидент случился конце 2019 года в Барнауле, но девочка два года боялась кому-то рассказать о случившемся. Депутата арестовали.
Новосибирск, Наталья Рязанова
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