Полиция раскрыла крупнейшую нарколабораторию под Иркутском

Полиция ликвидировала самую большую лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков в Приангарье. На месте изъяли более 11 кг запрещенного вещества, рассказали в УМВД по Иркутской области.

Злоумышленники организовали производство наркотиков в боксе гаражного кооператива в Иркутске. Там они установили специальное оборудование, купили средства химзащиты и свезли туда сырье для N-метилэфедрона.

«Полицейские изъяли около 20 канистр с прекурсорами, емкости с синтетическим наркотиком общей массой более 11 кг», – пояснили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Злоумышленников оказалось двое: одного 30-летнего мужчину задержали на месте производства наркотиков, второго нашли чуть позже. Обоих после допроса отпустили под домашний арест. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Ранее под Вологдой ликвидировали самую крупную нарколабораторию по производству мефедрона за 30 лет. Полицейские изъяли около 15 кг мефедрона, более трех тонн сырья и специальное оборудование.

Иркутск, Наталья Рязанова

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