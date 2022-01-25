На Алтае задержана выставлявшая сыновей на мороз женщина

Правоохранители в Алтайском крае задержали многодетную мать и ее сожителя, которые воспитывали детей побоями и оставлением на морозе без одежды. Выяснилось, что оба ранее привлекались к уголовной и административной ответственности.

«Задержана 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель. В зависимости от роли каждого они подозреваются в неисполнении обязанности по воспитанию детей (ч. 1 ст. 156 УК РФ) и систематических побоях, причинении психических страданий в отношении двух и более детей (п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ)», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Напомним, прокуратура и СКР начали проверку после новости в соцсети о мальчике, которого родители голышом выгоняют из дома на мороз. Односельчане рассказали, что это обычное наказание в этой семье.

Во время допроса мать детей заявила, что мальчик плохо себя вел, поэтому его наказали. У женщины всего трое сыновей, всех изъяли из семьи и поместили в больницу. Их здоровью и жизни ничто не угрожает.

Барнаул, Наталья Рязанова

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