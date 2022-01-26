Суд обязал якута заплатить за тушение устроенного им пожара

Суд в Якутии взыскал с жителя Верхневилюйского района шесть миллионов рублей за тушение пожара, случившегося по вине мужчины. Тот же мужчина уже получил приговор за уничтожение леса и ущерб лесному фонду.

Обвинение доказало, что в июне 2021 года в местности «Кубалаах» случился лесной пожар из-за действий местного жителя. Его признали виновным по ч. 2 ст. 261 УК РФ, т.е. в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Суд взыскал с него ущерб от пожара в крупном размере.

«Расходы, связанные с тушением указанного лесного пожара, составили шесть миллионов рублей, которые не возмещены. Прокуратура района обратилась с иском в суд. Решением суда заявление удовлетворено в полном объеме», – пояснили в прокуратуре республики.

Ранее житель Сунтарского района Якутии был приговорен к обязательным работам и оштрафован на полмиллиона рублей за неосторожное обращение с огнем. Во время работ с бензопилой от нее отлетели искры и подожгли сухую траву. Огонь быстро распространился и повредил лес на площади в 996 га.

Якутск, Наталья Рязанова

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