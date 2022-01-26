Американец избил полицейского в Воронеже

Гражданин США устроил дебош в поезде и напал на полицейского. В результате американец стал фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, иностранца задержали 17 января. 27-летний гражданин США был пьян и нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда.

«Не согласный с законными действиями представителей власти, данный мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой», – сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Американца арестовали.

Расследование уголовного дела продолжается.

Воронеж, Зоя Осколкова

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