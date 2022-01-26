В Петербурге 12 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП с фурой

Большегруз врезался в маршрутку на юге Санкт-Петербурга. В результате пострадали 15 человек, им оказывают медицинскую помощь.
ДТП случилось на перекрестке Московского шоссе и Ленсоветовской дороги днем 26 января. маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с фурой с прицепом. На месте работают сотрудники ГИБДД, дорога частично перекрыта, сообщили в региональном главке МВД.
«Пострадавших около 15 человек», – сказали в ведомстве. Травмы получили оба водителя и 12 пассажиров маршрутного автобуса.
Предварительно, виновник аварии – водитель большегруза, который не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся на зеленый сигнал светофора.
Ранее в Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, двигавшемся в попутном направлении. Пострадали семь человек.
Санкт-Петербурга, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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